De presuméierten Täter war an enger Bibliothéik an do ronderëm op Leit lassgaangen.

Hie gouf festgeholl. E Motiv ass bis elo nach keent bekannt. Och d'Identitéit vun den Affer ass bis elo nach net erkläert. Aenzeien hunn ausgesot, den presuméierten Täter hätt einfach esou op Leit agestach, déi op der Plaz waren.