Den amerikaneschen Ausseminister Anthony Blinken reprochéiert Peking Aschüchterungspolitik ze bedreiwen.

Et wéilt een déi Leit mounddout maachen, déi sech fir Mënscherechter an grondleeënd Fräiheete staark maachen. D'USA awer géifen weider un der Säit vu Kanada, Groussbritannien, der EU an anere Partner op der ganzer Welt stoen, déi China opfuerderen, d'Mënscherechter vun de moslemeschen Uiguren ze respektéieren an d'Communautéit net weider ënnerdrécken.

Peking hat dës Woch mat Géigesanktioune géint Politiker, Wëssenschaftler an Organisatiounen aus der EU reagéiert, nodeems Uganks der Woch Sanktioune géint China decidéiert gi waren.

Dovunner betraff sinn eisen Informatiounen no och déi zwee Lëtzebuerger EU-Deputéiert Charel Goerens an Isabel Wiseler-Lima. Den Ausseminister Jean Asselborn hat en Donneschdeg virun deem Hannergrond eng Entrevue mat der chinesescher Ambassadrice zu Lëtzebuerg.

Mënscherechtsorganisatioune kritiséieren a China wier op d'mannst eng Millioun Uiguren an aner Moslemen an honnerte Prisongen agespaart.