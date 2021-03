An Indonesien koum et e Sonndeg de Moien zu enger Bommenattack an enger Kierch. Aenzeien no wieren 10 Persoune blesséiert ginn.

De Paschtouer huet ausgesot, d'Explosioun wier geschitt, wéi déi Gleeweg heem goe sollten. Eng Persoun hätt nach probéiert de Selbstmordattentäter dovunner ofzehalen an d'Kierch eranzekommen. Offiziell gewosst ass nach näischt iwwert de geneeën Hannergrond. © AFP © AFP © AFP © AFP Indonesien ass moslemesch gepräägt. An de leschte Joren hunn Extremisten ëmmer nees Attentater e Kierchen organiséiert.