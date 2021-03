Eent vun de weltwäit gréisste Cargoschëffer mat 220.000 Tonnen a 400 Meter Längt blockéiert déi wichtegst Passage tëscht dem Mëttelmier an dem Roude Mier.

Dat elo schonn zanter en Dënschdeg an hënnert an Tëschenzäit scho méi wéi 300 aner Schëffer, fir weiderzefueren. E Freideg war de Pëtrol wéinst der Blockade schonn eropgaangen an Ägypten verléiert tëscht 12 a 14 Milliounen Dag fir Dag, wou de Suez-Kanal blockéiert ass.

Ënnert de blockéierte Schëffer sinn och 11 rumänesch Cargoschëff mat liewegen Déieren u Bord. Déiereschützer schwätze vun 130.000 Schof. Sollt d'Blockad méi laang daueren, misst ee sech iwwerleeën, wat ee mat den Déiere mécht, heescht et vun de Veterinärsautoritéiten. Fir déi nächst Deeg wier nach genuch Iessen a Waasser u Bord.

De Responsabele vum Kanal no ass den Tëschefall méiglecherweis op e mënschleche Feeler zeréckzeféieren. De Proprietär vum Chef hat e Freideg annoncéiert d'Ever Given kéint bis e Samschdeg den Owend deblockéiert ginn. Eng hollännesch Firma, déi op der Plaz hëlleft, schwätzt elo méiglecherweis vun Uganks der Woch.