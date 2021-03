Ugeklot ass jo e Polizist, deem Mord an Doudschlag reprochéiert gëtt. Hie riskéiert bis zu 44 Joer Prisong.

Am Mee zejoert war den George Floyd jo ëmkomm, nodeems de Polizist him minuttelaang de Knéi an d’Genéck gedréckt hat.

D’Nominatioun vun der Grand-Jury aus 15 ass mëttlerweil bal ofgeschloss. Et mussen awer nach Remplaçante genannt ginn.