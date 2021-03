De franséische Pharmakonzern Servier gouf e Méindeg de Moie wéinst Bedruch an "homicides et blessures involontaires" schëlleg gesprach.

Dat nodeems iwwer 500 Mënsche gestuerwe sinn, nodeems se Diätpelle mam Numm "Mediator" geholl hunn.

De Konzern Servier hat d'Risike vum Produit geheim gehalen, a muss elo 2,7 Milliounen Euro Strof bezuelen, esou d'Geriicht zu Paräis. De fréiere Chef vum Betrib Jean-Philippe Seta krut 4 Joer Prisong mat Sursis, iwwerdeems muss déi franséisch Medikamentenautoritéit 303.000 Euro Strof bezuelen, well se ze laang gebraucht huet, fir de Produit vum Maart ze huelen.

D'Medikament gouf 3 Joerzéngte laang vu Millioune Mënschen a Frankräich geholl, fir ofzehuelen. Obwuel et scho Mëtt vun den 90er Joren Indikatioune gouf, datt d'Medikament zu schwéieren Niewewierkungen, dorënner Häerzrhythmusstéierungen, kéint féieren, gouf et eréischt 2009 vum Maart geholl. An anere Länner war dat awer scho Jore virdru geschitt.