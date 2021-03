E Bouf hat keng Loscht op Schoul an ass dowéinst fortgelaf. Kuerz Zäit drop konnt hie vun der Police gestallt an zeréck an d'Schoul bruecht ginn.

Dëse Virfall aus Silver Spring ass zwar schonn 1 Joer hier, ma viru Kuerzem ass e Video vun deem Dag opgedaucht, dee fir vill Kritik an de sozialen Netzwierker an internationale Medie suergt. An den Opname vun der "Bodycam" ass nämlech ze gesinn, wéi eng Polizistin d'Mamm opfuerdert, hiert d'Kand ze schloen. Déi huet allerdéngs refuséiert, hirem Jong géintiwwer handgräiflech ze ginn. Fir hefteg Diskussiounen huet och de Fait gesuergt, dass dee Klengen Handschellen ugedoe krut, wann och just fir 1 Minutt, schreift d'Washington Post. Vun der lokaler Police heescht et, dass intern Ermëttlungen an d'Weeër geleet goufen. Resultater goufe bis dato keng verëffentlecht. D'Mamm huet mëttlerweil eng Plainte géint déi 2 Beamten, déi nach am Déngscht sinn, d'Police an d'Schoulverwaltung gemaach.