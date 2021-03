Et ass déi éischte Kéier, dass de Presenzunterrecht an der Haaptstad Kathmandu huet misse wéinst Smog ausfalen.

Kathmandu ass weltwäit eng vun deene Stied, an deenen d'Loftverschmotzung am héchsten ass mat engem Schnëtt vun iwwer 300 am AQI (air quality index).

Vill Leit hu sech schonn de Weekend iwwer beschwéiert, well hir Ae gebrannt hunn an dréche waren. D'Awunner goufen opgeruff, Doheem ze bleiwen an op Verbrenne vu Knascht ze verzichten.

Well d'Piloten net genuch gesinn hunn, goufen eng Partie Flich vum Kathmandu-Fluchhafen aus gestrach.