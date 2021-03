6 Deeg laang war de Suez-Kanal blockéiert, well de Super-Tanker "Ever Given" queesch am Kanal stoung an net méi selwer konnt manövréieren.

An de fréie Moiesstonnen e Méindeg konnt d'Schëff awer nees deblockéiert ginn. D’Container-Schëff ass op der Säit geséchert, an den Trafic konnt, wann och mat Restriktiounen, nees ulafen. Iwwer 100 Schëffer dierften bis en Dënschdeg de Moien de Kanal passéiert hunn. Eng 400 sinn et der op all Säit, déi drop waarden, kënnen duerchzefueren. Links SUEZ-KANAL NEES FRÄI Containerschëff konnt um Méindeg de Moie beweegt ginn