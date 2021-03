Bei engem Policeasaz an der mexikanescher Stad Tulum ass eng Fra ëm d'Liewe komm. D'Polizisten hunn der Fra d'Genéck gebrach.

Wéi divers Medie mellen, géing et un de Fall George Floyd erënneren. Déi véier Polizisten, déi fir den Doud vun der Fra verantwortlech solle sinn, goufe wéinst Verdacht op Femizid festgeholl, wéi de Parquet vum Bundesstaat Quintana Roo matgedeelt huet.

De Broch vun zwee Halswirbele sinn der Autopsie no d'Doudesursaach vun der Touristin aus dem mëttelamerikaneschen El Salvador.

De Weekend ware Videoe vum Virfall vun e Samschdeg an de Medien an de sozialen Netzwierker zirkuléiert. Dora gesäit een, wéi d'Fra mat verbonnen Hänn Hänn um Buedem nieft dem Policeauto läit. E Polizist knéit tëschenduerch op hirem Réck, dobäi héiert een d'Fra Jäize vu Péng. Méi spéit gesäit een, wéi d'Polizisten d'Fra, déi sech zu deem Zäitpunkt net méi beweegt huet, hannen op hire Pickup-Won leeën.

D'Affer war mexikanesche Medieberichter no 36 Joer al an huet als Flüchtling a Mexiko gelieft. "Si ass brutal behandelt an ëmbruecht ginn", sot de Staatspresident Andrés Manuel Lopez Obrador e Méindeg. El Salvador fuerdert iwwerdeems eng haart Strof fir déi Verantwortlech.

Fäll vu Policegewalt sinn och a Mexiko keng Raritéit. Dëse Fall huet fir vill Opreegung gesuergt, well et och vill Ähnlechkeete gi mam Doud vum US-Amerikaner George Floyd.