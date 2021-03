D'Ausgangsspär an der Nuecht hätt méi e groussen Impakt wéi d’Schoulen zoumaachen.

Streng Kontaktlimitatioune gehéieren zu de wierksamste Mossnamen am Kampf géint d’Coronapandemie. Dat geet aus enger Etüd vu Fuerscher vun der Universitéit Oxford an aneren europäesche Wëssenschaftler ervir.

PDF: Hei fannt Dir detailléiert Informatiounen.

D’Fuerscher hunn d’Mesuren iwwer Méint (August 2020 – ugangs Januar 2021) an 114 Regiounen a 7 verschiddenen europäesche Länner analyséiert. Anescht wéi an der 1. Well wär et an der zweeter Well méi einfach, d’Effikassitéit vun de verschiddene Mesuren ze bewäerten.

Am allermeeschte bremst d’Zoumaache vum "net essentielle Business". Dozou gehéieren d’Diskoen, Fräizäitplazen (Musée, Theater, Zoo), d’Gastronomie, d’Geschäfter an d’Coiffeuren zum Beispill. Ass dat alles zou, géif den R-Wäert, also de Reproduktiounstaux, ëm 35% gedréckt ginn. Restauranten a Caféen eleng maachen e Minus vun 12% aus.

Streng Kontaktreegelen, zum Beispill d’Begrenze vun allen Treffen op maximal zwee Leit, huet och e groussen Effet a reduzéiert den R-Wäert ëm ronn 26%. Bleiwen d’Stéit ënnert sech, dréckt dat och de Risk ganz staark.

Eng Ausgangsspär an der Nuecht géif den R-Wäert ëm 13% reduzéieren, méi eng streng Maskeflicht ëm 12%. Dat hätt méi e groussen Impakt wéi d’Schoulen zoumaachen (däitlech ënner 10%), sou d’Etüd vun der Uni Oxford.