Den Alexej Nawalny wëll mam Hongerstreik erreechen, dass en Dokter dierf bei e kommen.

De Kreml-Kritiker ass zanter Woche mat staarker Péng am Réck an an de Been geplot, heescht et op Instagram. Eng Demande vu leschter Woch, fräigelooss ze ginn, fir sech zu Moskau behandelen ze loossen, gouf refuséiert. D'Direktioun vum Prisong huet erkläert, hier wier ënnersicht ginn. Säi gesondheetlechen Zoustand wier "stabil an zefriddestellend".

Den Nawalny war am Februar an engem international kritiséierte Verfaren zu 2 an engem hallwe Joer Prisong verurteelt ginn.