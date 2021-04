An engem Video gesäit een, wéi eng Persoun d'Meedecher vun 3 a 5 Joer iwwert d'Grenzmauer hällt an se da fale léisst.

Opgepasst! De Video vun den Opname vun der Iwwerwaachungskamera kéint déi eng oder aner Persoun verstéieren!

Zwee kleng Meedercher aus dem Ecuador si vun Onbekannte reegelrecht iwwert déi 4-Meter-héich Grenzmauer op d'US-Säit geheit ginn. Wéi d'Grenzschutz-Ekipp CBP e Mëttwoch matgedeelt huet, sinn d'Kanner 3 a 5 Joer al. De Virfall ass matten an der Nuecht op der Grenz tëscht den USA a Mexico geschitt. Eng Iwwerwaachungskamera huet de Virfall opgeholl a weist schockéierend Biller. Nodeems d'Meedercher op der anerer Säit sinn, gesäit een, wéi d'Täter fortlafen an déi 2 Kleng eleng gelooss ginn.

Déi kleng Meedercher goufen als éischt an eng Statioun vun der Grenzpatrull bruecht, vun do aus dunn als Sécherheet an d'Spidol an der Géigend.

D'Grenzschützerin Gloria Chavez weist sech entsat doriwwer, wéi dës Mënscheschmuggler ouni Skrupel onschëlleg Kanner vun enger 4 Meter héijer Mauer geheie kënnen. An Zesummenaarbecht mat de mexikaneschen Autoritéite sollen d'Täter elo identifizéiert ginn.

Den offizielle Statistiken no sinn en Donneschdeg 12.918 jugendlech Migranten ënnert der Protektioun vum US-Gesondheetsministère, weider 5.285 Kanner gi vum Grenzschutz betreit.