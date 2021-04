Sur invitation personnelle du président élu de la république du Niger, Mohamed Bazoum, le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, se rendra les 1er et 2 avril 2021 en visite à Niamey. Le ministre Asselborn participera avec le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves le Drian, à la cérémonie solennelle d’investiture du nouveau président élu de la république du Niger, Mohamed Bazoum. À la suite des élections présidentielles et législatives qui se sont tenues aux dates du 27 décembre 2020 et du 21 février 2021, l’investiture du président Bazoum, un collègue et ami de longue date du chef de la diplomatie luxembourgeoise, marquera le premier transfert de pouvoir pacifique et démocratique au Niger depuis son indépendance en 1960. Le Luxembourg et le Niger entretiennent des relations privilégiées, étant donné que le Niger fait partie des pays partenaires de la coopération luxembourgeoise et que le Sahel est une des régions prioritaires de la politique étrangère luxembourgeoise depuis plus de 30 ans. Dans le cadre de la visite à Niamey, le ministre Asselborn et son homologue français auront aussi l’occasion de s’entretenir avec le général Abou Tarka de la Haute Autorité de la Consolidation de la Paix afin de poursuivre les échanges sur la Coalition pour le Sahel. Enfin, le ministre Asselborn saisira l’occasion de son déplacement dans la capitale nigérienne pour visiter un projet d’abris d’urgence de la Croix-Rouge luxembourgeoise qui a permis de relocaliser des sinistrés suite aux inondations historiques de 2020. Le déplacement commun des ministres des Affaires étrangères de la France et du Luxembourg est organisé et pris en charge par les autorités françaises, ce dont le ministre Asselborn remercie cordialement son collègue Jean-Yves Le Drian.