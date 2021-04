Am Oste vum Taiwan si bei engem Zuchaccident vill Leit ëm d'Liewe komm, op d'mannst 160 Persoune goufe blesséiert.

Den Zuch war, wéi et heescht, an engem Tunnel vun de Schinne gesprongen. Duerch den Accident wieren eng 72 Leit an de Waggonen agespaart gewiescht, d'Rettungsekippen hunn op Héichtoure geschafft.