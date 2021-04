E Freideg de Moien hunn d'Deputéiert dem hollännesche Ministerpresident hiert Vertrauen ausgesprach.

De Rutte krut reprochéiert, iwwert den Inhalt vun de Koalitiounsgespréicher gelunn ze hunn. Lescht Woch hate Journalisten nämlech eng Notiz fotograféiert, déi drop higedeit huet, dass de Rutte fir den Omtzigt e Ministerposte virgesinn hätt.

No der Ofstëmmung hat de Regierungschef gesot, dass hie Ministerpresident bleiwe wëll an haart dru schaffe géing, d'Vertrauen nees zeréckzegewannen. Wéinst dësem Skandal kéinten d'Koalitiounsgespréicher, déi viraussiichtlech bis an de Summer era gedauert hätten, sech nach méi an d'Längt zéien.