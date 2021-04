Bei engem Feier an engem Spidol am Berliner Quartier Zehlendorf koum et e Freideg de Moien zu engem Feier an engem Patientenzëmmer.

D'Feier ass kuerz viru 4 Auer ausgebrach. Sämtlech Beräicher ronderëm goufen evakuéiert an d'Pompjeeë geruff, déi mat bis zu 100 Leit 3 Stonne laang am Asaz waren. Am Zëmmer, an deem et gebrannt hat, gouf kuerz drop e Mann dout gebuergen. Seng Identitéit konnt eréischt méi spéit gekläert ginn. Et huet sech ëm e 69 Joer ale Patient gehandelt, deen do um Zëmmer war. Och zwee Palliativ-Patienten, déi um Stierwe louchen, hätten net iwwerlieft. Si hu wéinst dem Feier misse verluecht ginn a wieren an deem Zesummenhang gestuerwen. Zwee weider Patienten si schwéier blesséiert ginn a koumen op d'Intensivstatioun. Aner Patienten haten eng Dampvergëftung an hu misse medezinesch betreit ginn. D'Brandursaach soll nach ermëttelt ginn.