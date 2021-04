Dans le cadre de son déplacement au Niger, le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a visité des abris d’urgence de l‘Aide Internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise qui ont permis de relocaliser des sinistrés suite aux inondations historiques de 2020.

La construction des abris d’urgence a été mise en œuvre par la Croix-Rouge nigérienne en coopération avec la Croix-Rouge luxembourgeoise à la suite des inondations très fortes de l’été 2020, qui ont occasionné des pertes de vies humaines et des dégâts matériels importants. Selon le bilan officiel, plus de 350.000 personnes ont été sinistrées et 35.000 maisons effondrées. En outre, plus de 7.000 ha de cultures dunaires et plus de 3.000 ha de cultures irriguées ont été englouties par les eaux. Ces inondations, qualifiées d’exceptionnelles, seraient une conséquence directe du changement climatique mais également de l’ensablement du fleuve Niger.

Le ministre Asselborn a saisi l’occasion de sa visite pour s’échanger avec le Président de la Croix-Rouge nigérienne, Monsieur Ali Bandiare, et avec les nombreux volontaires. L’ensemble du site – qui abrite 700 familles, soit 3000 personnes en tout – est géré par des volontaires de la Croix-Rouge.

Jean Asselborn a exprimé toute sa solidarité et sa compassion, ainsi que celle du peuple luxembourgeois, au peuple ami du Niger pour cette situation difficile et exceptionnelle suite aux inondations. Il a tenu à remercier de tout cœur les volontaires de la Croix-Rouge nigérienne, qui ont su, grâce au soutien de l’Aide Internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise, réagir rapidement et construire ces abris d’urgence.

« Le partenariat entre le Luxembourg et la Croix-Rouge nigérienne est un partenariat solidaire », a souligné le ministre, avant d’ajouter que « dans la perspective de continuer son soutien humanitaire au Niger, le Luxembourg accordera une place de choix au renforcement des capacités de la Croix-Rouge nigérienne afin que cette dernière puisse devenir un acteur encore plus performant au service des populations vulnérables ».

C’est dans cette optique que la Coopération luxembourgeoise a apporté son soutien financier à la Croix-Rouge nigérienne pour réaliser ces 400 abris d’urgence ainsi que la mise à disposition de latrines en vue d’améliorer l’assainissement, et offrir un cadre de vie plus décent aux personnes qui ont perdu tous leurs biens.