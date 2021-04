E Freideg gouf a Russland eng Operatioun um oppenen Häerz mat Erfolleg duerchgefouert, obwuel et am Spidol gebrannt huet.

Um Freideg de Mëtteg huet d'Spidol zu Blagovechtchensk am Süd-Oste vum Land feier gefaangen. 128 Leit, déi an der Klinik fir Häerzoperatioune waren, hu missten evakuéiert ginn. Ma matzen an dësem Chaos gouf grad eng Persoun vun 8 Chirurgen um Häerz operéiert. Et konnt ee mat der Operatioun zu deem Ament net ophalen, soss wier de Patient gestuerwen.

Dat ass den Dokteren awer och ouni Komplikatioun gelongen. Kee vun de Medezinner wier a Panik gerode wéinst deem, wat am Spidol lass war, sot den Dokter Valentin Filatov an engem Interview.

D'Rettungsekippen haten de Stroumkabel an den Operatiounssall verluecht, fir dat d'Chirurge weider hirer Aarbecht konnten nogoen, well d'Elektrizitéit vum Gebai huet missten ofgestallt ginn.

Vun de Rettungsekippen heescht et, datt d'Feier sech op der ganzer Surface vum Gebai ausgebreet hätt, wat d'Läschaarbechte vill méi komplizéiert gemaach huet.

Wéi d'Operatioun ofgeschloss war, hunn d'Dokteren hire Patient aus dem brennende Gebai bruecht an an en anert Spidol transferéiert.

Persoune goufe beim Feier keng blesséiert, ma de Materialschued ass grouss. E Problem mam Elektresche soll éischten Indicen no Schold um Feier gewiescht sinn.

Déi lokal Autoritéiten hunn annoncéiert, datt een d'Dokteren an d'Pompjeeën, déi et erméiglecht hunn, de Patient fäerdeg ze operéieren, auszeechne wëllen.