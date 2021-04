Nom schwéieren Zuchaccident an Taiwan mat 50 Doudegen, hunn haut d'Opraumaarbechten op der Onglécksplaz ugefaangen.

Déi zoustänneg Servicer probéieren, fir d'Waggonen ze beweegen, déi schwéier accidentéiert sinn. De Secouristen no wier et net ausgeschloss, datt nach Läichen am Zuch géife fonnt ginn.

Den Inneministère am Taiwan huet d'Fändele fir dräi Deeg op Hallefmast setze gelooss.

Den Zuch war e Freideg an engem Tunnel entgleist, 50 Mënsche si gestuerwen, 175 Passagéier goufe blesséiert. Et ass dat schlëmmst Zuchaccident an Taiwan zanter Joerzéngten. Et schéngt sou ze sinn, wéi wann den Accident duerch e Gefier vun engem Chantier ausgeléist ginn ass, dee schlecht geparkt war an dowéinst op d'Gleiser gefall ass, wéi den Zuch grad an den Tunnel eragefuer ass.