An engem Telefonsgespréich huet den amerikaneschen Ausseminister Anthony Blinken Israel opgefuerdert, Israeli a Palästinenser d'selwecht ze behandelen.

Déi amerikanesch Regierung ëm den Joe Biden wier iwwerzeegt, datt Israelie a Palestinenser Fräiheet, Sécherheet, Wuelstand an Demokratie an deem selwechte Mooss genéisse sollten, sou de Blinken géintiwwer sengem Homolog Aschkenasi.

Den Demokrat Joe Biden huet no sengem Amtsuntrëtt déi amerikanesch Politik am Noen Osten reforméiert. Ënnert anerem goufen d'Finanzhëllefe fir d'Palestinenser, déi vum Donald Trump gestoppt gi waren, nees relancéiert. Viru kuerzem hat Washington och erkläert, et géif een d'Westjordanland als "besaten Territoire" vun Israel ugewisen.

Domadder ass d'Biden- Administratioun däitlech méi kritesch géintiwwer der israelescher Siidlungspolitik wéi den Donald Trump. Un der Unerkennung vu Jerusalem als Haaptstad vun Israel huet zu Washington awer näischt geännert.