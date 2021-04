De Ministère hätt bis ewell eng Rechnung fir eng Millioune FFP2-Masken net bezuelt.

De Jong vum Helmut Kohl huet de Gesondheetsminister Jens Spahn op bal 5,5 Milliounen Euro verklot, sou heescht et an der däitscher Press. De Walter Kohl war via seng Firma Kohl Consult bei enger Ausschreiwung vum Santésministère derbäi an hat den Optrag kritt, fir eng Milliounen FFP2-Masken am Fréijoer zejoert ze liwweren.

De Ministère hätt d'Rechnung bis haut awer net bezuelt, heescht et.