Nom Asaz hu sech béid Päerd ouni hir mënschlech Partner op de Wee an d'Kasär gemaach.

Et muss schonn en echten Ubléck gewiescht sinn. Zu Bréissel waren e Freideg den Owend zwee Policepäerd eleng ënnerwee. D'Déiere waren no enger weiderer Interventioun am Bois de la Cambre fortgelaf an sinn eleng de Wee zréck an d'Kasär gelaf.

Passanten a Cyclisten hätten opgepasst, fir de Verkéier ronderëm ze bremsen. No enger Party, déi dës Woch am Bréisseler Park komplett aus dem Rudder gelaf war, hu sech och e Freideg Owend nees Leit am Bois de la Cambre versammelt.

Dëst d'Kéier war d'Police direkt um Rendez-vous. Et goufen alles an allem 11 Persoune festgeholl. Ee Päerd gouf blesséiert an e Policeauto beschiedegt. D'Ëmstänn fir wat zwee Päerd eleng duerch Bréissel gelaf sinn, bleiwen ze klären.