Zwee Joer no den dschihadistesche Selbstmord-Attentater am Sri Lanka op Ouschtersonndeg gouf d'Sécherheet ronderëm d'Kierchen uechter d'Land verstäerkt.

279 Doudesaffer gouf et am Abrëll 2019, wéi e Spriecher vun der Police erënnert huet. Méi wéi 12.500 arméiert Policebeamten, mat der Ënnerstëtzung vum Militär, sinn am Asaz, opgedeelt op déi 2.000 Kierchen op der Insel.

Déi dschihadistesch Attentater hate virun zwee Joer dräi Kierchen an dräi Luxushoteller op Ouschtersonndeg viséiert. Nieft de bal 300 Doudege gouf et ronn 500 Blesséierter.

Méi wéi 200 Persoune konnten a Verbindung mat den Attacke bruecht ginn a goufe festgeholl. Si sollen Deel vun enger lokaler Dschihadisten-Organisatioun sinn. En Urteel gouf bis ewell awer nach net gesprach.