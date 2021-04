Zanter dem Militärputsch um éischte Februar goufe 550 Persounen ëmbruecht.

Dorënner sinn och 46 Kanner, deelt d'Mënscherechtsvereenegung Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mat. Méi wéi 2.750 Mënsche goufe festgeholl an no 126 Persoune gëtt den Ament gesicht.

D'Police geet brutal géint d'Demonstratioune vir. An der Statistik vun der Mënscherechtsvereenegung AAPP sinn d'Doudesaffer vun de Protester vun e Samschdeg nach net matgezielt.

Op d'mannst 5 Persoune goufen e Samschdeg bei Manifestatioune géint den aktuelle Regime ëmbruecht.