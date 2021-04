Et misst séchergestallt ginn, datt och déi äermste Länner op der Welt Impfstoff kréien.

Erëm ouni Gleeweger, erëm mat groussen Ofstand feiert de Poopst Franziskus am klenge Krees d'Ouschtermass am Péitersdoum. Och elo bleift bei de Feierlechkeeten d'Sanitärkris dat zentraalt Thema.

De Pontifex spent fir déi zweete Kéier innerhalb vu kierzter Zäit de Seegen Urbi et Orbi - der Stad an dem Äerdkrees – dëst Joer aus der Basilika.

A Biet fir déi Krank, déi Schwaach, Soigneuren an Dokteren - all deenen déi dagdeeglech géint d'Pandemie kämpfen. An hien appelléiert un d'Regierungen, hire Landsleit an Nout ze hëllefen. Vill Mënschen hätten Existenz-Ängschten.

„D'Pandemie ass nach em voll am Gaang. Déi sozial an ekonomesch Kris bréngt vill Schwieregkeete besonnesch fir déi Äermsten. An awer.... an dat ass dat Skandaléist... huelen d'Konflikter mat Waffe keen Enn an déi militäresch Arsenaler gi weider verstäerkt.“

De Poopst Franziskus biet och fir Kriseregiounen Haiti, Myanmar, Syrien, Libyen an de Jemen, wou d'Evenementer aus de leschte Méint mat enger skandaléiser Rou ignoréiert géife ginn.

Et war gläichzäiteg awer och e grousse Merci un Länner ewéi de Libanon a Jordanien – e Merci fir dat generéist Ophuele vu Millioune vu Flüchtlingen.

Et ass den Opruff zur Solidaritéit – an enger méi intensiver internationaler Zesummenaarbecht – och beim Kampf géint d'Pandemie.

„De Vaccin ass essentiell am Kampf géint d'Pandemie. Ech fuerderen déi ganz international Communautéit,am Kader vun enger globaler Äntwert op, d'Retarden esou séier ewéi méiglech opzehuelen an Distributioun vum Impfstoff ze vereinfachen, besonnesch fir déi äermste Länner.“

De Poopst erënnert un all déi Mënschen, déi weltwäit wéinst Krich, Terror, oder Honger op der Flucht sinn. Hien hofft, dat op ville Plazen d'Konflikter ganz geschwënn kënne geléist ginn.