A Frankräich sinn de fréiere Politiker Bernard Tapie a seng Fra d'lescht Nuecht an hirem Haus an der Géigend vu Paräis iwwerfall ginn.

4 Brigangen hunn d'Koppel gefesselt an d'Fra vum fréiere Politiker an d'Gesiicht geschloen.

D'Männer hu sech ënnert anerem mat Bijouen duerch d'Bascht gemaach.

D'Fra huet hir Fessele lasskritt a bei Noperen d'Police geruff. Si koum fir eng Kontroll an d'Spidol, konnt awer kuerz drop erëm heem goen.

De Bernard Tapie war an den 90er Jore Minister ënnert dem sozialistesche President François Mitterrand an ass donieft responsabel fir ee vun de gréisste Skandaler an der europäescher Fussballgeschicht.

Wéinst enger Korruptiounsaffär am Entourage vun Olympique Marseille gouf de Bernard Tapie 1995 zu 8 Méint Prisong verurteelt.