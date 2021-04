An England solle sech d'Leit geschwënn zweemol d'Woch op de Coronavirus teste loossen.

D'Regierung wëll fir jiddereen zwee Schnelltester d'Woch gratis ausdeelen, gouf e Méindeg annoncéiert. D'Schnelltester sollen an Zukunft nieft Schoulen an Aarbechtsplazen och groussflächeg fir jiddereen a lokalen Teststatiounen ugebuede ginn. Bis ewell ware fräi verfügbar Schnelltester op besonnesch vulnerabel Persoune beschränkt.

D'Teste wär onbedéngt néideg, fir wärend de geplangte Lockerungen den Erfolleg vun der brittescher Impfcampagne net ze riskéieren, sou de Premier Boris Johnson.

Entreprisë mat méi wéi 10 Mataarbechter kënne Schnelltester fir hir Salariéë bestellen, och a Schoule gëtt weider reegelméisseg getest. Privatleit solle sech donieft dann nach an Teststatiounen teste loosse kënnen oder een Test fir doheem bestelle kënnen.

Um Méindeg wëll déi brittesch Regierung dann och hire Modell, fir international Reese kënnen ze erméiglechen, virstellen. Dat soll viraussiichtlech vum 17. Mee u mat engem "Luuchte-System" funktionéieren. Reesdestinatioune sollen da gréng, orange oder rout klasséiert ginn, deemno wéi den Infektiounsrisiko am jeeweilege Land ass.

Dass dat Mëtt Mee soll méiglech sinn, ass awer nach net sécher, Groussbritannien versicht jo den Ament ganz virsiichteg aus dem Lockdown erauszekommen.

D'Demande fir d'Summervakanz ass och scho grouss, ma de Premierminister Boris Johnson huet dovunner ofgeroden, elo scho fir de Summer ze plangen. Et kéint een net elo scho wëssen, wéi d'Situatioun an deene verschiddene Reesdestinatiounen an e puer Méint wäert sinn.

D'Detailer, och wat d'Areese fir Touristen a Groussbritannien ugeet, solle wéi gesot e Méindeg am Laf vum Dag annoncéiert ginn.

Aktuell muss jiddereen, deen a Groussbritannien areest, fir 10 Deeg a Quarantän.