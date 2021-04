An Indonesien kënnt et wärend der Reenzäit ëmmer nees zu Iwwerschwemmungen. Eréischt am Januar waren op der Insel Java 40 Persoune gestuerwen.

Knapp 90 Persoune sinn an Indonesien op der Insel Flores wéinst den uergen Iwwerschwemmunge gestuerwen. Dat hunn déi zoustänneg Autoritéiten e Méindeg matgedeelt. Dee ville Reen hat och plazeweis zu engem Äerdrutsch gefouert. Op d'mannst 42 Persoune ginn nach vermësst. Den indonesesche President Joko Widodo huet de Betraffenen an enger landeswäiter Usprooch säin "déifste Bäileed" ausgeschwat. © AFP