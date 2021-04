Am Saarland fänkt no Ouschteren de sougenannte "Modellversuch" mat enger Testflicht fir Lockerungen un.

Vun en Dënschdeg u kënnen deemno d'Terrassen opmaachen, d'Clienteë mussen awer am Viraus reservéieren an hir Kontakter musse kënne retracéiert ginn.

Ausserdeem dierfe sech dobausse bis zu 10 Leit mateneen treffen, wa jiddereen en negativen Test virweise kann. Och Kinoen an Theateren dierfe mat negativem Test a Contact Tracing erëm hir Dieren opmaachen.

D'Saarland gouf scho bei der Ukënnegung vun dësem Modell vun anere Bundeslänner hefteg kritiséiert. D'Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gesot, datt d'Bedingunge fir esou e Versuch wéinst dem héijen Inzidenzwäert net gi wieren.

Elo wou de Modellversuch starte soll, gëtt kritiséiert, dass den Inzidenzwäert op 7 Deeg gekuckt an de leschte Wochen am Saarland geklommen ass. Enn Mäerz louch dëse Wäert nach bei 61, Ufank Abrëll bei 84 an aktuell bei 87. Wann de Seuil vun 100 fir e puer Deeg hannerteneen iwwerschratt gëtt, gräift d'Noutbrems. Da misst de Modellversuch normalerweis gestoppt ginn.

E Problem ass och, dass am franséischen Nopesch-Département Moselle d'Infektiounen immens héich sinn. Däitschland huet d'Regioun als Virusvariantegebitt agestuuft. Den Inzidenzwäert läit hei ëm 300.

An däitsche Medien ass och vun der Veronsécherung vun de Gastronomen ze liesen, déi net wëssen, ob sech eng Ouverture beim onbestännege Wieder lount.

Och verschidde Kinoen hu schonn ugekënnegt zouzebleiwen, well et den Ament keng nei Filmer gëtt.