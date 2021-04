Obwuel alleguerten d'Restauranten zanter Enn Oktober zou hunn, sollen an nobele Lokaler zu Paräis Leit aus der "Upper Class" empfaange gi sinn.

Mat verstoppter Kamera goufen Zeenen aus engem deiere Paräisser Véierel gefilmt. Weder d'Gäscht, nach d'Personal haten am Restaurant Masken un. Och de Sécherheetsofstand gouf net respektéiert. Op de Biller war donieft ze gesinn, wéi sech eng Partie vun hinne bei der Begréissung gekusst hunn.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Nodeems de Reportage vun M6 diffuséiert gouf, hunn d'franséisch Autoritéiten Ermëttlungen an d'Weeër geleet. Déi anonym Quell, déi gesot hat, bei den Owesiesse wieren och Ministeren dobäi gewiescht, huet hir Behaaptung géintiwwer AFP zeréckgezunn. Rieds geet iwwert de Pierre-Jean Chalençon, deen als ee vun den Organisateuren anonym iwwert déi net-coronakonform Soiréeë bericht hat. Iwwert säin Affekot hat den Napoleon-Expert a Besëtzer vum Palais Vivienne e Sonndeg matgedeelt, dass et sech hei just ëm e Spaass gehandelt hätt.

Nodeems de Chalençon am Bäitrag anonym erzielt hat: "Ech hunn dës Woch an 2 oder 3 Restauranten zu Owend giess, déi als Underground-Restaurante bezeechent ginn, mat enger gewëssen Unzuel u Ministeren", huet et e Sonndeg vu sengem Affekot geheescht, dass hie just wollt "witzeg" sinn.

De Regierungsspriecher Gabriel Attal huet dat, wat an der Reportage gewise gouf, direkt zeréckgewisen. Och de Wirtschaftsminister Bruno Le Maire huet verséchert, dass sech alleguerten d'Ministeren, "ouni Ausnam", un d'Corona-Reegelen hale géingen.

Elo soll vun der Police gepréift ginn, ob dës Owender tatsächlech organiséiert goufen an dobäi géint déi sanitär Mesurë verstouss gouf. Donieft soll géint déi presuméiert Organisateuren a Participanten ermëttelt ginn, sou de Procureur Rémy Heintz e Sonndeg. Am Fokus vun den Ermëttlunge wäert och d'Fro stoen, ob hei Schwaarzaarbecht begaange gouf oder net.

An de soziale Medie gëtt den Ament hefteg iwwert dëse Virfall diskutéiert. Ënnert dem Hashtag #Onveutlesnoms fuerderen d'Notzer d'Nimm vun deene Leit, déi anscheinend un dëse Restaurant-Besich solle bedeelegt gewiescht sinn.