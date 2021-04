En Dënschdeg ginn et 80 Joer, datt d'Nazie Griicheland an dat fréiert Jugoslawien iwwerfall hunn.

Athen huet virun deem Joresdag widderholl, datt een nach ëmmer gäre Sue vu Berlin hätt fir de Schued, deen Däitschland am Krich gemaach huet. Eng griichesch Parlamentskommissioun chiffréiert de Schued op 289 Milliarden Euro.

E Spriecher aus dem Ausseministère zu Athen huet an engem Interview mat der däitscher Noriichtenagence DPA ënnerstrach, datt déi Rechnung opbleift bis se bezuelt ass.

Verhandlunge géife sech nawell ganz positiv op déi zukünfteg Relatiounen tëschent béide Länner auswierken.

Griicheland hat Däitschland schonn am Juni 2019 an och nach eng Kéier am Januar zejoert zu Verhandlungen opgefuerdert, mä Berlin refuséiert dat a seet, déi aussepolitesch Suitte vun der däitscher Eenheet wieren zënter 1990 rechtlech a politesch ofgeschloss.

An enger Expertise hunn déi wëssenschaftlech Servicer vum Bundestag d'Positioun vun der däitscher Regierung a Fro gestallt. Si gëtt donieft vun der grénger a lénker Oppositioun schaarf kritiséiert. Fir Berlin geet et net just ëm Griicheland. Och Polen huet d'Schied vun den Nazie schätze gelooss a kënnt op 800 Milliarden Euro.