E Gesetz, wat dat erméiglecht, gouf nämlech elo vun him ënnerschriwwen an e Méindeg de Moien um Site vun der russescher Regierung publizéiert.

D’Parlament zu Moskau hat deem Ganze scho gréng Luucht ginn an e Referendum am Virfeld gouf et och.

Deemno däerf de Putin elo bei den nächsten zwou Presidentiellen untrieden, wat him der aler Verfassung no net méiglech gewiescht wär.