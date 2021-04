Vill Mënsche géife bis elo nach ëmmer vermësst ginn.

D'Autoritéite schwätzen no Iwwerschwemmungen an Äerdrutschen am Oste vun Indonesien vu bal 130 Doudegen, op d'mannst 72 Mënsche géifen nach vermësst ginn.

Grond fir dës Katastroph ass d'Reenzäit tëscht Oktober an Abrëll an och déi ronn 130 aktiv Vulkaner, déi an Indonesien sinn. Dës Zon gëllt jo also déi aktiivsten Zon weltwäit.