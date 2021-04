De President Reuven Rivlin huet him d’Mandat ginn, obwuel hien dovun ausgeet, datt no de leschte Wale keen am Land wäert kënnen eng Koalitioun opstellen.

D’Partei vum aktuelle Premier Netenjahu krut bei de Walen am Mäerz 7 Sëtz manner, mee ass mat 30 Sëtz nach ëmmer déi stäerkst Partei am Parlament. Fir eng Majoritéit muss een op 61 kommen.