Et gëtt wuel e Lien tëscht dem Vaccin vun AstraZeneca an eenzele Fäll vun Thrombosen. De Chef vun der Impf-Sektioun bei der Europäescher Medikamentenagence, de Marco Cavaleri, huet dat an engem Interview mat der italienescher Zeitung „Il Messaggero“ deklaréiert. Et wéisst een awer nach net, firwat et zu den Thrombose kënnt. Enn Mäerz hat d’Ema bei der leschter Analys nach kee Lien konnte confirméieren an d’Utilisatioun weider recommandéiert.

An England zum Beispill gouf et bei 18 Milliounen Injektioune mat AstraZeneca eng 30 Thrombose-Fäll, dovunner 7 déidlecher. Bei zwee Drëttel vun de Fäll handelt et sech ëm Fraen.

Puer Länner, dorënner Däitschland, hunn den Asaz vun AstraZeneca bei Leit ënner 60 gestoppt. Viru puer Woche war et ëmgedréint, eng Rei Länner, dorënner Lëtzebuerg, haten den Asaz bei eelere Leit oder souguer fir jidderee gestoppt.

D’Weltgesondheetsorganisatioun recommandéiert trotz allem de Gebrauch vum Vaccin vun AstraZeneca, well d’Beneficer bei Wäitem méi grouss wieren ewéi déi eventuell negativ Konsequenzen.