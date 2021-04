Bei relativ killen Temperaturen huet dat däitscht Bundesland un der Lëtzebuerger Grenz de Saarland-Modell lancéiert.

E Modell, dee vill Lockerunge mat sech bréngt an dowéinst vun enger Partie Säite kritiséiert gëtt. Caféen a Restauranten dierfen nees Clienten empfänken. Dës mussen awer am Viraus reservéieren an d'Kontakter mussen am Fall vun enger Infektioun kënne retracéiert ginn.

Nieft de Lokaler dierfen och Theateren, Kinoen a Fitnesszenteren nees opmaachen. Hei musse Visiteuren en aktuellen negative Schnelltest matbréngen.

Neierunge ginn et och bei de Kontaktrestriktiounen. Dobaussen dierfe sech bis zu 10 Persounen treffen, wann alleguerten negativ getest goufen. Jee no Inzidenzwäert kënnen d'Reegelen awer nees verschäerft ginn. Besteet de Risk, dass de Gesondheetssystem iwwerlaascht gëtt, trëtt de Lockdown nees a Kraaft.

Den Ament läit d'7-Deeg-Inzidenz am Saarland bei 91,3. E Sonndeg louch se nach bei 88,2 Neiinfektioune pro 100.000 Awunner.