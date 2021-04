"Uechter d'ganz Welt huet sech d'Situatioun vun de Mënscherechter, duerch d'Pandemie, zum Negative verännert".

Zu där Conclusioun kënnt Amnesty International am Joresrapport, deen an der Nuecht op e Mëttwoch publizéiert gouf an op d'Situatioun an 149 Länner op der Welt hiweist.

Inegalitéiten, Diskriminatiounen an Ënnerdréckung hätte sech an der Hallschent vun de Länner verstäerkt, déi am Rapport ënnert d'Lupp geholl ginn.

Populatiounen, déi scho marginaliséiert waren - dorënner Fraen, Refugiéeën an ethnesch Minoritéiten - goufen am schrooste getraff, stellt d'Organisatioun fir Mënscherechter fest.

Weltwäit sinn 2020 1,8 Millioune Mënschen u Covid-19 gestuerwen. De Generaldirekter vun Amnesty Lëtzebuerg, den Olivier Pirot, ënnersträicht, datt dat och dodru läit, datt Joerzéngte laang net genuch an d'Gesondheets- a Sozialsystemer investéiert gi wier, fir et mat dëser Kris kënnen opzehuelen.

Hie betount och, datt verschidde Länner onbaarmhäerzeg vun der Pandemie profitéiert hunn, fir d'Mënscherechter weider mat Féiss ze trëppelen.

Als Beispill nennt hien Ungarn, d'Philippinnen, den Nigeria, Brasilien oder och nach de Simbabwe. Am Land am Süde vun Afrika sinn den Ament 116.000 Mënschen am Prisong, well se géint d'Covid-19-Moossname verstouss hunn. Prozentual zu Lëtzebuerg gekuckt, wieren dat 6.000 Leit, déi am Grand-Duché agespaart géifen.

Räich Länner wéi d'USA, nach zejoert ënnert dem Donald Trump, hätten d'Versich fir eng weltwäit Zesummenaarbecht ëmgaangen, andeems se deen Impfstoff, deen zur Verfügung stoung, opkaaft hunn an es kaum fir aner Länner iwwereg gelooss hätten.

Den Olivier Pirot nennt am Rapport d'Beispill vun Israel, engem vun de Länner mat deem héchsten Taux vu Leit, déi scho geimpft sinn, an ënnersträicht, datt eng 5 Millioune Palestinenser, déi am Westjordanland an an der Gazasträif liewen, de Facto vun enger Impfung ausgeschloss gi wieren.

Et wier elo kruzial, datt de Vaccin fir all Mënsch gratis an iwwerall op der Welt disponibel wier an datt d'Staaten hiert Wëssen an hir Technologië géifen deelen, fir datt kee lénks leiegelooss géif.

