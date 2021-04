De Carlos Mayorga ass aus engem gëllene Sarg geklommen, fir de Walkampf fir d'Parlamentswalen am Juni anzelauden.

Mat där Aktioun wollt de Politiker aus dem nordmexikanesche Bundesstaat Chihuahua en Dënschdeg op déi iwwer 200.000 Corona-Doudeger a Mexiko opmierksam maachen.

Hie reprochéiert de Politiker am Land, dass se d'Bevëlkerung net richteg iwwert déi chaotesch Covid-Situatioun géifen informéieren.

E weidere Sujet ass déi organiséiert Kriminalitéit. Zanter d'mexikanescht Militär 2006 an de Kampf géint d'Drogekarteller geschéckt gouf, goufen et iwwer 300.000 Doudeger. Zanter dem Ufank vum Walkampf gëtt Mexiko vun enger Well vu Gewalt géintiwwer Politiker iwwerrannt. 16 Kandidate goufe schonn ëmbruecht.