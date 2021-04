Ronn 3 Wochen no der éischter Eruptioun huet de Vulkan an der Nuecht op e Mëttwoch nees Lava gespaut.

Zéngdausende Leit waren op der Plaz, fir dem Naturspektakel nozekucken. E Lavastroum vu ronn 150 Meter ass aus dem Vulkan erauskomm. Dat komplett Lavafeld huet mëttlerweil eng Gréisst vun iwwer 33 Hektar erreecht, sou islännesch Meteorologie-Autoritéiten.

Experte ginn dovunner aus, dass de Vulkan nach eng Zäit laang späize wäert.

Island zielt den Ament 32 aktiv Vulkansystemer. An der Moyenne brécht all 5 Joer ee Vulkan aus. Am Abrëll 2010 hat d'Eruptioun vum Eyjafjallajökull wärend engem ganze Mount fir Perturbatiounen am Fluchverkéier gesuergt. Iwwer 100.000 Vollen hu missen annuléiert ginn. Eng 10 Millioune Reesender hounge wärend Deeg op de Fluchhäfe fest.