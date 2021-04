Am Mee zejoert war de George Floyd ëmkomm, nodeems de Polizist him minuttelaang de Knéi an d’Genéck gedréckt hat. Enn Mäerz hat de Prozess ugefaangen.

Experten an Zeie si sech eens, dass d'Mooss u Gewalt, mat deem de Polizist Derek Chauvin den George Floyd ausser Gefecht gehalen hat, iwwerdriwwe gewiescht wier. Hien hätt och net domat opgehalen, nodeems de 40 Joer alen Afro-Amerikaner schonn immobiliséiert um Bauch louch a mat Handschelle gefesselt war. En Expert huet e Mëttwoch a senger Ausso vun "inappropriate deadly force" geschwat.

Et hätt keng Fluchtgefor méi bestanen, dofir gouf et kee Grond, sech op d'Genéck vum Floyd ze knéien, och wann dësen sech am Ufank géint seng Verhaftung gewiert hätt. Dee Moment, wou hien um Buedem louch an d'Handschellen unhat, hätt hien domat opgehalen an hätt missten an eng aner Positioun bruecht ginn.

Den Affekot vum Ugekloten, Jody Stiger, huet gesot, dass den Asaz vu Gewalt a munche Situatioun "fir d'Ëffentlechkeet schrecklech erschénge kéint", mä dass dëst awer "no staatlechem Recht" legal wier.

E Méindeg hat sech de Policechef vu Minneapolis, Medaria Arradondo, géint säi fréiere Beamte gestallt an hie beschëllegt, "d'Reegelen an d'Wäerter" vun der Police verletzt ze hunn. Déi Woch virdrun hat och en anere Polizist, de Richard Zimmerman, dee säit 25 Joer am Amt ass, den Asaz vu Gewalt als "ongerechtfäerdegt" an "absolut iwwerflësseg" bezeechent.

Den Derek Chauvin, dee beschëllegt gëtt, fir den Doud vum George Floyd de 25. Mee 2020 responsabel ze sinn, seet sech selwer onschëlleg. Hie wier esou virgaangen, wéi hien et an senger Formatioun geléiert hätt.