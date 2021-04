De Kremlkritiker ass jo zanter enger Woch am Hongerstreik. E soll eegenen Aussoen no kee Gefill méi a sengen Hänn hunn.

Seng Affekotin Olga Michailowa sot, hie géif schlecht ausgesinn a géif sech net gutt spieren.

No enger Woch Hongerstreik weit en nach 80 Kilo. Wéi en an der Strofkolonie Pokrow ukomm ass, hätt en nach 93 Kilo gewien, esou seng Affekotin.

D'US-Regierung ass beonrouegt no de Berichter iwwert dem Nawalny säi Gesondheetszoustand. D'Spriecherin vum US-President Joe Biden sot, d'Verhaftung vum Nawalny wier "politesch motivéiert an eng grouss Ongerechtegkeet".

Vu Säite vum däitschen Ausseministère, mécht ee sech dofir staark, dass den Nawalny soll fräigelooss ginn. Hie wier am Widdersproch zu enger Entscheedung vum Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter an engem Stroflager inhaftéiert.

Den Nawalny huet nom Besuch vu sengem Affekoten erkläert, dass d'Prisongspersonal de Geck mat him géif maachen, andeems si him zum Beispill Séissegkeete géifen an d'Täsch stiechen. Hien huet weiderhi keng Méiglechkeet een Dokter ze gesinn, obwuel hie selwer zanter Deeg iwwer Péng, staarken Houscht a Féiwer klot.