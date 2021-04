Virun der norwegescher Küst war de Frachter a Séinout geroden, gouf awer elo vu norwegescher Schëffer ofgeschleeft. D'Rettungsaktioun gouf gefilmt.

Virdru gouf d'Eemslift Hendrika vum Equipage verlooss an ass geféierlech no a Richtung Küst geschwommen. Speziell Schëffer fir aner Booter oder Schëffer matzezéien, hu verhënnert, dass de Frachter strant an esou festhänke géif.

En Donneschdeg de Muere gouf d'Schëff, mat enger Vitess vun 3 Kniet, a Richtung vum Hafen zu Alesund bruecht.

E Méindeg hat de Frachter, deen aus Holland koum, e Noutruff erausginn, nodeems bei engem Stuerm d'Charge verrutscht war, an d'Schëff doduerch op d'Säit gekippt war. Nodeems dunn d'Schëff och nach e Schued um Motor hat, ass d'Ekipp an engem spektakulären Asaz mam Helikopter gerett ginn.

4 Membere vun der Crew hu missen an d'Mier sprangen a goufen aus dem Waasser gerett, well d'Wellen d'Schëff wärend der Rettungsaktioun staark un d'Schaukele bruecht hunn.