An der nordirescher Haaptstad Belfast koum et och an der Nuecht op e Freideg nees zu Ausernanersetzungen tëscht Demonstranten an der Police.

Honnerten, meeschtens jonk Leit, hu sech an der nordirescher Haaptstad versammelt. Maskéiert Persounen hunn d'Police ënnert anerem mat Molotow-Cocktailer attackéiert. Déi huet mat Waasserwerfer geäntwert. Hannergrond ass ënnert anerem déi ëmmer méi grouss Onzefriddenheet vun de Leit iwwert d'Suitte vum Brexit am Norde vun Irland.

Krawaller an Nordirland/Reportage Claude Zeimetz

Zanter enger Woch erlieft Nordirland onroueg Nuechten. Ausgeléist ënnert anerem duerch d'Decisioun vum Parquet, fir net géint héichrangeg Politiker vun der kathoulesch-republikanescher Sinn Fein-Partei virzegoen, déi duerch hir Participatioun un engem Begriefnes vun engem fréieren IRA-Terrorist am Juni mat ronn 2.000 Leit géint d'Covid-Restriktioune verstouss haten. Ma och d'Nowéie vum Brexit suergen notamment am protestantesche Camp fir ëmmer méi Frustratiounen. D'Unioniste vun der DUP refuséieren nach ëmmer den Accord tëscht London a Bréissel, deen de Statut vun Nordirland reegelt a festhält, datt Wueren, déi aus Groussbritannien an Nordirland importéiert ginn, kontrolléiert musse ginn. Dës Reegel soll verhënneren, datt eng haart Grenz tëscht dem EU-Memberstaat Irland an Nordirland entsteet, déi de sougenannte Karfreidegaccord tëscht de pro-brittesche Protestanten an deenen aner a Fro stelle kéint. Ma an der Praxis iergere sech d'Bierger a Biergerinnen elo driwwer, datt d'Rayonen an de Supermarchéë wéinst de laangwierege Kontrollen eidel bleiwen an och d'Post liwwert net méi zouverlässeg vu Groussbritannien an Nordirland. Knapp 100 Deeg nom Brexit steiert Nordirland och an eng schwéier politesch Kris. Réischt viru Kuerzem huet d'Justizministesch déi nordiresch Premierministesch bloussgestallt, well se där hir Entloossung vum Policepresident als onbegrënnt zréckgeholl huet. Schwiereg Zäiten, déi sech elo a Gewalt op der Strooss entlueden. Bis en Donneschdeg ware méi wéi 50 Poliziste blesséiert ginn an 10 Persoune goufen déi lescht 10 Deeg a verschidde Stied festgeholl. Déi éischt Onroue gouf et an der Géigend vu Londonderry, eng Géigend, déi historesch fir e brittescht Nordirland agetrueden ass. An den Deeg duerno goufen ëmmer méi Krawalle gemellt, bis d'Gewalt dës Woch och Belfast erreecht huet.

An enger Drénglechkeetssëtzung huet d'Regierung vun der brittescher Provënz en Donneschdeg an enger parteiiwwergräifender Deklaratioun d'Gewalt verurteelt. Si wier komplett inakzeptabel an net ze rechtfäerdegen. De brittesche Premier Boris Johnson seet sech "ze déifst besuergt". Hien a säin ireschen Homolog Michael Martin hunn zu Rou opgeruff. De Wee, d'Differenzen ze léisen ass duerch Dialog net duerch Gewalt a Kriminalitéit.

D'Onroue weise wéi fragil de Fridden an Nordirland bleift a brénge Biller an de Käpp vun de Leit zeréck. Déi nordiresch Gesellschaft bleift bis haut gespléckt.