Et gouf en aussergewéinleche Virfall am Nordoste vu Spuenien, méi genee an der Géigend vu Girona.

En Auto mat Schwäizer Placke war opgefall, well en op der franséischer Grenz op der Autobunn d'Kéier gemaach huet an dono 30 Kilometer als Geeschterfuerer an déi falsch Richtung gefuer ass. Bei Girona koum et dunn zu engem Accident. Et huet sech eraus gestallt, datt um Bäifuerersëtz vum Auto eng Läich souz.