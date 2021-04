De Regimm géif Mënscherechter blesséieren, esou de Reproche vum Jean Asselborn. D'Tierkei bréicht d'EU awer fir seng Ekonomie, seet den Ausseminister.

D'Europäesch Unioun muss sech dem Jean Asselborn no net beméien, d'Zollunioun an den Ëmgang mat Visa'en tëscht der EU an der Tierkei ze moderniséieren, esoulaang de President Erdogan weider mécht eleng regéieren ze wëllen. Dat sot de Lëtzebuerger Chefdiplomat gëscht an engem Entretien mat der franséischen Noriichtenagence AFP.

D'Richtung an déi d'Tierkei den Ament steiert wär iwwerdeems ganz bedenklech. De Jean Asselborn ass der Meenung, dass den Erdogan net prett ass fir d'Relatioune mat der EU ze normaliséieren. Den tierkesche President wär een Autokrat.

De Regimm géif Mënscherechter blesséieren, esou de Reproche vum Jean Asselborn. D'Tierkei bréicht d'EU awer fir seng Ekonomie, seet den Ausseminister. D'Unioun kéint awer net zouloossen, dass d'tierkesch Geschäftsleit e Visa kréien, fir an der EU ze handelen, wärend Gewalt géint Fraen an der Tierkei toleréiert gëtt . Dofir misst een der Tierkei net entgéint kommen, sou de Jean Asselborn.