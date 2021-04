An Nordirland ass et op en neits zu Ausernanersetzunge komm...

An der Haaptstad Belfast si Leit mat der Police unenee geroden an hunn Molotowcocktailer, Knupperten a Fläschen a Steen op se geheit. Eng Partie vun de Beamte goufen dobäi blesséiert.

An Nordirland kënnt et zanter enger Woch ëmmer rëm Nuets zu Ausschreidungen. Grond dofir sinn ënnert anerem d'Konsequenze vum Brexit, mee och allgemeng d'Tensiounen tëscht de pro-britteschen Unionisten an de Supporter vun engem vereenten Irland an der Police.