An den USA huet de President Joe Biden e Budgetsentworf fir d'Joer 2022 virgeluecht.

Dësen Entworf gesäit däitlech méi Sue fir Bildung an de Kampf géint de Klimawandel vir. Donieft soll och méi Geld an de Gesondheetssecteur fléissen a sozial Programmer zum Beispill fir Sans-abrise sollen ausgebaut ginn.

Et ass allerdéngs just en Entworf, deen de Biden dem Senat virgeluecht huet an datt deen och an där Form ugeholl gëtt, ass éischter onwarscheinlech. Et ass domat ze rechnen, datt méintelaang am Senat driwwer negociéiert gëtt. Dofir sinn och vill Proposen am Entworf bewosst vage gehalen.