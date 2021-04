Si huet an der Nuecht op e Samschdeg zu Paräis zwee "geheim Restauranten" opfléie gelooss.

Luxus-Owesiesse mat ville Gäscht matzen an der Pandemie.. déi franséisch Police gräift elo konsequent duerch. Si huet an der Nuecht op e Samschdeg zu Paräis zwee ''geheim Restauranten'' opfléie gelooss. Si huet och de Gerant vun esou engem Etablissement festgeholl, deen eben trotz der Fermeture wéinst der Pandemie heemlech Iessen zerwéiert huet. Och den Organisateur vun dësem ''Diner'' gouf festgeholl. Déi iwwer 110 Gäscht hu missen eng Amende bezuelen.

Do virdrun hat d'Police en Mëttegiessen an engem geheime Restaurant zu Saint-Ouen um Périphérique vun der Haaptstad fréizäiteg ënnerbrach. De Sender BFMTV mellt, de Patron wär festgeholl ginn an déi 62 Gäscht wäre protokolléiert ginn.

Zanter engem Reportage vun der Tëleeschaîne M6 iwwer presuméiert heemlech Luxus-Iessen, suergen d'Restauranten am Ënnergrond fir räich Leit a Frankräich fir Schlagzeilen.