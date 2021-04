De Regierungschef Ralph Gonsalves warnt, et kéint esouguer nach méi staark Ausbréch ginn.

Op der karibescher Insel St. Vincent an de Grenadinnen ass de Vulkan mam Numm La Soufrière ausgebrach. Déi éischte Kéier zanter véier Joerzéngten.

Dausende Mënsche wären aus dem geféierlechem Perimeter a Sécherheet bruecht ginn, heescht et vun der Regierung vum Inselstaat. D'Evakuéierung war schwéier well et deels staark Äsche gereent hat. Bei der hefteger Eruptioun e Freiden de Moie scho waren d'Äschewolleke bis 6000 Meter héich an den Himmel geklommen. Dat huet de lokale Katastropheschutz matgedeelt.

© ZEN PUNNETT / AFP

D'Awunner aus den Uertschafte ronderëm de Vulkan goufen deels op Croisièresschëffer a Sécherheet bruecht.

